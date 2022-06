Controlli delle forze dell'ordine in litoranea tra Battipaglia ed Eboli

Controlli delle forze dell'ordine in litoranea tra Battipaglia, Eboli e Pontecagnano. Gli uomini in divisa hanno sorpreso due persone in possesso di cocaina ed hashish, che sono state denunciate, e sono stati sequestrati 18 grammi di stupefacenti. Sono state controllate 403 persone, di cui 102 con precedenti. Istituiti 16 posti di blocco e controllati 323 veicoli mentre 13 automobilisti sono stati multati e sono state ritarate due patenti di guida.

Una persona che ha causato un incendio è stata denunciata a piede libero. E' stato ispezionato un esercizio commerciale ed è stato disposto l'allontanamento di tre prostitute straniere.

