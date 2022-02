Controlli nel Salernitano, oltre 40 multe e due arresti per possesso di droga

Oltre 400 persone e 33 veicoli controllati, due arresti, 30 sanzioni elevate ai sensi del codice della strada, 15 sanzioni amministrative, 3 persone segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti: è questo il risultato di un'operazione di controllo del territorio effettuata dai carabinieri lungo la fascia litoranea del comune di Eboli, nel Salernitano.

I due arresti sono stati effettuati dai militari, agli ordini del capitano Tanzilli, nel corso di perquisizioni domiciliari con l'ausilio di unità cinofile. In manette sono finiti due fratelli magrebini, di 33 e 21 anni, trovati in possesso di circa 80 grammi di marijuana occultati in un cuscino.