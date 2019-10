LEGGI ANCHE

I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina , diretti dal capitano Davide Acquaviva, hanno dispiegato un massiccio dispositivo di circa 50 militari, dislocati per tutte le principali arterie stradali ed in prossimità dell’A2 del Mediterraneo nel comprensorio geografico del Vallo di Diano che hanno portato all’arresto di una persona ae alla denuncia di tre automobilisti per guida sotto l’influenza dell’alcool.I controlli, disposti in sinergia con il Comando Provinciale Carabinieri di, sono stati mirati a prevenire le cosidette “Stragi del sabato sera” e volti a prevenire situazioni di criminalità diffusa.I militari, nel fine settimana, hanno arrestato a Polla un pregiudicato in esecuzione di un ordine di carcerazione, spiccato dalla Procura di Lagonegro, per violazioni – accertate da personale della Stazione di Polla - della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.Le pattuglie della Sezione Radiomobile e della Stazione di Sala Consilina hanno accertato che tre automobilisti, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, erano alla guida per le strade delcon tassi alcolemici anche superiori a 2,2 gr./l.I militari valdianesi hanno segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti due automobilisti, trovati in possesso di cocaina e hashish.In tutto sono state controllate oltre 100 persone, elevate contravvenzioni per violazioni al codice della strada per circa 2.000 euro, sequestrati due veicoli per mancanza di copertura assicurativa e ritirate 3 patenti di guida ed altrettante carte di circolazione.