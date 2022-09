Controllo in casa, carabinieri trovano pistola illegale: uomo finisce in carcere

Trovato in casa con una pistola con matricola abrasa, ritenuta clandestina. Per tali ragioni, un uomo di Pagani è finito in carcere. Su di lui ci sono già diversi precedenti di polizia. A coordinare il blitz la Procura di Nocera Inferiore, con i carabinieri che hanno raggiunto l'uomo presso il proprio domicilio, effettuando una perquisizione e scovando l'arma clandestina.

Nei prossimi giorni comparirà dinanzi al gip per l'interrogatorio di garanzia. Sull'arma, invece, saranno effettuati i controlli di rito per verificarne la provenienza e il potenziale utilizzo in altri episodi. Il lavoro sul campo è stato condotto dai carabinieri della tenenza di Pagani, che di recente ha visto l'arrivo del nuovo comandante, Arcangelo Senerchia. Quest'ultimo è subentrato al tenente Simone Cannatelli, passato ad altro incarico presso il nucleo investigativo di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. Il comandante Arcangelo Senerchia, pugliese, ex maresciallo in servizio al Nucleo ispettorato del lavoro di Roma, è stato assegnato alla tenenza di Pagani subito dopo aver terminato il percorso alla scuola ufficiali.