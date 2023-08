Cilento, controllo el territorio ad Agropoli, Paestum e Castellabate: multe e denunce

Nella decorsa serata, in esecuzione al piano provinciale di prevenzione disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno per il periodo di ferragosto, i Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio, con particolare attenzione ai comuni marini ad alta affluenza turistica, dove sono stati intensificati i controlli alla circolazione stradale in relazione all’aumentato traffico veicolare specialmente verso le zone marittime e di villeggiatura.

Nella circostanza sono stati istituiti lungo le vie del mare numerosi posti di controllo eseguiti dal personale delle Stazioni Carabinieri di Capaccio Scalo, Agropoli e Santa Maria di Castellabate che ha interessato in prevalenza l’intera fascia costiera a sud di Salerno.

Nel corso dell’operazione sono stati controllati 176 veicoli, identificate 249 persone, notificate 32 sanzioni per violazioni al Codice della Strada per importi di alcune migliaia di euro, sono state ritirate 8 patenti di guida, sequestrati amministrativamente 6 veicoli, denunciate in stato di libertà due persone per guida in stato di ubriachezza alcolica nonché sono state elevate sanzioni amministrative a carico di due soggetti per ubriachezza molesta.