Fermato per un controllo in strada aveva droga negli slip: a giudizio

Beccato con la droga nascosta negli slip dal complice, ora finisce a giudizio per detenzione ai fini di spaccio. E' quanto deciso per un 30enne di Napoli, atteso dal processo dopo il rinvio a giudizio deciso dal gup del tribunale di Nocera Inferiore.

L'episodio risale al 1 maggio 2020, a Scafati, durante un controllo dei carabinieri nei riguardi di due persone.

APPROFONDIMENTI IL CASO Rifiuti da Tunisi a Salerno, ora il nodo smaltimento IL GIALLO Claudio morto nel college, la famiglia accusa: «Sottoposto a... IL CALCIO VIOLENTO «Aggrediti dopo aver vinto la partita», calciatori e...

Proprio la seconda, fu trovata in possesso di 54 grammi di marijuana nascosta in un pacchetto, insieme ad un trita erba per il taglio e confezionamento. Risultò singolare all'esito del controllo dei carabinieri la modalità di ritrovamento: la droga infatti era nascosta all'interno degli slip, poi venuta fuori nel corso delle verifiche svolte dai militari.

L'involucro di cellophane trasparente era la dotazione in forza ai due imputati, ritenuti responsabili di quanto sequestrato. Il 30enne è tuttavia recidivo, perchè il mese precedente, sempre a Scafati, gettò dal finestrino dell'auto 44 grammi di marijuana, che secondo analisi, bastavano per ricavare circa 238 dosi. La sua Fiat Panda fu intercettata dai carabinieri in strada, che gli intimarono l'alt. Alla loro vista, il ragazzo provò a disfarsi della droga, senza riuscirci. Per lui ci sarà il doppio processo, ora, con le medesime accuse contestate dalla Procura di Nocera Inferiore.