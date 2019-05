Mercoledì 8 Maggio 2019, 12:45

Semina il panico con la sua automobile in pieno centro abitato a Sant’Arsenio. Intorno alle 8 di questa mattina in Via Armagno una donna di circa 40 anni, in evidente stato confusionale, ha percorso prima un tratto di strada contromano per poi impattare contro alcune auto parcheggiate nel parcheggio retrostante l’istituto scolastico. La donna ha terminato la sua marcia, occorre dire che viaggiava ad una velocità molto moderata, fino a quasi incastrarsi con l’auto, in un piccolo vicolo. Sul posto allertati dai cittadini che hanno soccorso la 40enne i carabinieri della Stazione di Polla, guidati dal maresciallo Giovanni Cunsolo e il personale del 118. Militari e operatori hanno tranquillizzato la donna e trasportata all'ospedale di Polla per i controlli.