Sabato 29 Settembre 2018, 20:25

CONTRONE - Si ferisce durante il turno di lavoro ma dichiara di essersi ferito in un incidente domestico. I carabinieri indagano su uno strano episodio accaduto a Controne venerdì scorso.Un uomo è arrivato in ospedale a Eboli e ha raccontato di essersi ferito a casa. Qualche ora dopo al pronto soccorso hanno bussato i carabinieri per accertarsi sul ricovero del paziente.Da un'indagine condotta con alcuni ispettori del lavoro, i militari avevano maturato il forte dubbio che il ferimento in casa era una finzione per non rivelare l'incidente sul lavoro.Conclusi gli esami sanitari, i medici hanno ricoverato il paziente nel reparto di medicina. L'operaio ora rischia una denuncia penale. Gli investigatori nelle prossime ore dovranno capire se il manovale è stato costretto a raccontare il falso incidente in casa minacciato di essere licenziato se avesse raccontato la verità. In questo caso il numero degli indagati è destinato a salire.Per ora, l'unica certezza è che il paziente è fuori pericolo. E che l'incidente non è stato in casa ma a lavoro.