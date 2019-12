Un taglio netto, per solidarietà e sensibilità. Angela Emanuela e Teresa, 15 e 19 anni, hanno deciso di rinunciare ad un "bene" prezioso per la loro età, la propria chioma. I lunghi capelli neri di queste due sorelle di Contursi Terme sono divenute delle bellissime trecce che hanno tagliato e spedito alla Lilt, la Lega tumori. Un pacchetto con le chiome nere, belle, folti e forti come solo i capelli di giovani ragazze possono essere, diventeranno delle parrucche. Teresa ed Angela Manuela hanno deciso di donarle, sia pure con qualche sofferenza. Ma, a sentir loro, ne è valsa davvero la pena. Le chiome sono ora a Verona e renderanno bellissime le teste di pazienti oncologiche che la chemioterapia ha privato dei propri capelli. Le due sorelle hanno così regalato la bellezza, ma anche la speranza di una normalità. © RIPRODUZIONE RISERVATA