Giovedì 13 Settembre 2018, 10:01

CONTURSI TERME - Inaugurata la nuova scuola Primaria Vincenzo Lardo a Contursi Terme. Un anno fa la chiusura del vecchio e storico plesso per problemi di sicurezza. Per un anno il trasferimento della scuola altrove e tanti sacrifici nella razionalizzazione delle aule con le Medie. In meno di un anno, in quello che era il museo delle acque e della formazione, i lavori per ultimare la struttura e dare aule nuove, spaziose, laboratori, attrezzature in spazi adeguati. Ampia, bella, con parcheggi per auto e bus il nuovo plesso è stato inaugurato insieme ai bambini e ai genitori, con il sindaco, Alfonso Forlenza, l'amministrazione tutta, il dirigente Giovanni Giordano. A Contursi per il taglio del nastro e la consegna della chiave della scuola anche l'assessore regionale Lucia Fortini, con il consigliere regionale Franco Picarone. Una giornata di festa che fa vivere alla comunità un momento di aggregazione in rari momenti tanto tangibile. «Siamo riusciti in tempi brevissimi a completare l'opera ed assicurare alla Primaria il nuovo plesso - ha detto il sindaco che ha ripercorso il lungo iter per la costruzione dell'opera avviata nel 2005 dall'allora sindaco Mastrolia - È un grande orgoglio vivere un momento così importante per la nostra comunità».