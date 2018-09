Contursi Terme, il medico va in pensione dopo 40 anni. Festa dei pazienti

Martedì 4 Settembre 2018, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi ultimo giorno dei 40 anni pieni di lavoro per Salvatore La Sala. Quattro decenni da medico di base a Contursi Terme ed un grandissimo affetto da parte dei suoi pazienti e della comunità. A 70 anni non poteva più restare in quel suo studio che da sempre è stato il luogo non solo della cura, ma soprattutto della disponibilità e della vicinanza, dell'affetto e della grande cortesia. Questa mattina è stato accolto da uno striscione con su scritto "Grazie dottore La Sala" ed una piccola festa improvvisata per chi era li anche a nome di tanti, tantissimi che hanno voluto dirgli grazie. Un medico che lascia i propri pazienti dopo tanto tempo è uno strappo dell'anima. Lui che con grande discrezione e dolcezza ha sempre trattato tutti coloro che ha curato o che solo chiedevano un consiglio o magari volevano parlare ha rappresentato un autentico riferimento. Di quelle persone che vanno al di là della professione, interpretata soprattutto come vicinanza e presenza. E l'affetto di questi ultimi giorni di lavoro ha dimostrato e voluto solo in minima parte ricambiare il più grande di tutti i valori, la fiducia assoluta.