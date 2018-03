Contursi Terme ricorda Donna, una delle 26 vittime della tragedia del mare

Venerdì 9 Marzo 2018, 17:44 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 18:43

La chiamano "Donna", è il nome di fantasia che per ora è stato dato ad una delle vittime della tragedia del mare dello scorso novembre, una delle 26 giovane donne morte nella traversata in mare. Riposa nel cimitero di Contursi Terme e in occasione dell'8 marzo, quest'anno nessuna celebrazione ma solo il ricordo di quella tragedia e di un evento che ha colpito ed emozionato la città delle terme. Per questo l'amministrazione comunale, insieme alla dirigenza dell'istituto "Corbino", i ragazzi del servizio civile hanno reso omaggio alla tomba di "Donna". Un ricordo perchè tragedie simili non accadano mai più. E Contursi ha partecipato anche alla messa in scena di "26 Come in mare così in terra", lo spettacolo ideato da 55 giornaliste, insieme all'Ordine dei gionalisti della Campania, che si è tenuta al teatro Augusteo di Salerno. "Abbiamo voluto essere presenti per dare un segnale di vicinanza a questa tragedia che ha colpito tutti - dicono dal Comune - Come provincia di Salerno forse quell'evento così tragico ci ha reso una sola grande comunità. E all'Augusteo, quella vicinanza è stata riconfermata ulteriormente". Il Comune di Contursi Terme, proprio in occasione della rappresentazione teatrale, ha sollecitato la ministra all'Immigrazione della Nigeria, presente in teatro, affinchè si possa risalire al nome della ragazza che riposa nel cimitero.