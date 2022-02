Contursi Terme, rifiuti nel gioiello della “Pietra spaccata”

Rifiuti buttati in uno degli angoli più suggestivi e belli di Contursi Terme, ma anche un angolo lontano da occhi che guardano. Presso l'area naturalistica della Pietra spaccata è stata ritrovata una minidiscarica, rifiuti portati lì volutamente. Immediata l'indignazione dei cittadini e del Comune che, nel ripulire l'area, non le manda a dire.

«Uno dei luoghi più belli e suggestivi della nostra Contursi Terme violentato da continui atti delinquenziali. È indispensabile alzare la guardia per difendere, tutti assieme, l'immenso valore delle nostre ricchezze naturalistiche. Sporgeremo immediatamente denuncia alle autorità competenti, garantiremo maggiori controlli, avvieremo immediatamente un progetto di recupero, anche in partenariato con altri Enti e Associazioni, per consentire che quel luogo ritorni a splendere, in uno con l'area attrezzata in Loc. Tufaro. Il bello appartiene a tutti. È dovere di tutti salvaguardarlo», scrivono dalla pagina del Comune. Si è in attesa di capire chi ha immaginato che quest'area fosse una pattumiera. Un gesto di inciviltà che i cittadini stanno condannando senza appello.