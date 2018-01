Venerdì 5 Gennaio 2018, 21:04 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 21:04

ANGRI. Pensava che la moglie avesse relazioni extraconiugali. Circostanza più che valida, secondo un angrese di 50 anni, per picchiare la moglie anche davanti ai figli piccoli. Neppure la fine della convivenza aveva di fatto fermato la violenza dell'uomo, praticamente quotidiana e sempre più decisa. Due gli episodi culminati in un'apposita denuncia, poi trasformata dalla procura in una richiesta di rinvio a giudizio. Uno il 29 luglio 2014, quando il 50enne si recò presso l'abitazione della madre dove la donna aveva deciso di vivere, colpendo a calci la porta e invitando la vittima ad uscire. In altra occasione, nell'arco dello stesso anno, notò la ex compagna per strada e la aggredì, spingendola verso terra. Con tanto di minaccia: "Se chiami i carabinieri domani ti faccio fuori". L'uomo rischia il processo per minacce e maltrattamenti.