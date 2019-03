Martedì 5 Marzo 2019, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Avrei dovuto cresimare una ragazza nella parrocchia del mio paese, ma il prete con parole pesanti mi ha detto che non posso ricoprire questo ruolo essendo convivente». A denunciare il caso è Emilia Lettieri, di Omignano. Il divieto sarebbe arrivato da don Luigi, parroco della Chiesa di Sant’Antonio da Padova. Alcuni giorni fa, durante una riunione con madrine e padrini dei futuri cresimandi, il prete l’avrebbe chiamata in disparte. In canonica ha chiesto chiarimenti sulla sua situazione sentimentale, quindi le avrebbe vietato di svolgere il suo ruolo perché convivente con un uomo senza essere sposata. «Il prete - denuncia la donna - mi ha detto che io non posso ricoprire questo ruolo essendo convivente (anche se non mi sono mai sposata e per la mia malattia oncologica non ho potuto avere mai figli), mi ha trattato come una poco di buono, sono stata umiliata come donna e come cristiana». Emilia Lettiero chiede giustizia: «Il 30 giugno - dice - a Salerno io e il mio compagno battezzeremo una bambina e il prete, ascoltata la nostra storia, non ha posto divieti. Non so perché ad Omignano le cose cambino».