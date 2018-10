Mercoledì 24 Ottobre 2018, 12:25

BATTIPAGLIA - Allo stabilimento battipagliese della Cooper Standard, azienda che impiega centinaia di lavoratori, è sciopero. È stata la Rappresentanza sindacale a comunicarlo, ieri, a comunicarlo alla stampa, dopo le prime avvisaglie di crisi.«La Rsu dopo l’incontro con il management Csa esprime una totale contrarietà nei contenuti - si legge nella nota, nel merito e nel metodo adottati per far fronte alle difficoltà del mercato che coinvolge il plant di Battipaglia» Per questa ragione, è arrivata la decisione di scioperare: «La Rsu indice un’ora di sciopero - si legge ancora nella nota inviata - da effettuarsi a fine turno, a partire dal turno centrale del 23 ottobre fino al terzo turno di giovedì 25 ottobre».La decisione è scattata ieri, dopo un incontro fra i sindacati e il dirigente del personale, Marco Camurati. Nessuna risposta, infatti, è arrivata in merito all’ipotesi di fusione con la Sud Gomma, facente parte dell’indotto di Cooper Standard, che potrebbe provocare il licenziamento di circa un centinaio di lavoratori interinali dell’azienda. Di fronte a questa ipotesi, i sindacati sono chiari: «La Rsu si riserva inoltre, a perdurare di questa situazione non chiara per il futuro del nostro stabilimento - concludono - di valutare altre iniziative da mettere in campo».