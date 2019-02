Domenica 3 Febbraio 2019, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2019 07:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da aspirante avvocato ad imputata, ma se supererà un periodo di volontariato, potrà estinguere il reato. Così è stato deciso per una giovane salernitana, che si era vista annullare il suo elaborato per l’abilitazione a diventare avvocato, perché conteneva un rigo copiato da un’opera protetta da copyright. Ad annullarlo era stata due anni fa la commissione esaminatrice, che aveva trasmesso gli atti alla procura di Nocera Inferiore per la denuncia penale. Il sostituto procuratore di turno le aveva contestato la violazione dell’articolo 1 della legge 475 del 1925. Da qualche settimana, l’aspirante avvocato era stata raggiunta da un decreto penale di condanna. E cioè, dall’obbligo di pagare una pena pecuniaria allo Stato. Insieme al suo avvocato aveva, a quel punto, presentato al gip la richiesta di messa alla prova, con tanto di programma, poi accolta. Per estinguere il reato, dovrà svolgere attività di volontariato presso una ente pubblico. Nello specifico, due ore a settimana presso una biblioteca comunale. Secondo le verifiche effettuate all’epoca dalla commissione, la giovane che aveva sostenuto gli esami per ottenere l’abilitazione, aveva copiato una riga da un testo presente in rete, protetto da copyright, per la stesura del suo parere civile. Circostanza che le era valsa l’annullamento del compito e una denuncia penale