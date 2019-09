Giovedì 12 Settembre 2019, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2019 13:28

PAGANI. Aggredirono e picchiarono una coppia di fidanzati per un parcheggio. Sono quattro i giovani di Pagani finiti a processo per quanto accaduto il 10 settembre 2018. Le accuse sono di violenza privata, lesioni gravi e danneggiamento. A finire nel mirino del gruppo fu una coppia di fidanzati, proveniente da Scafati, colpevole di voler parcheggiare dove invece - secondo gli imputati - non si poteva. I due, una volta arrivati, sarebbero stati minacciati da un ragazzo di 23 anni: «Qui è zona mia, non puoi mettere la macchina. Non devi farti più vedere».Il gruppo, dopo le intimidazioni proferite da uno dei suoi componenti, passò all'azione, non lasciando il tempo all'altro ragazzo di reagire. Uno dei quattro colpì il giovane con un calcio e una ginocchiata ai testicoli, poi fu la volta del fratello e di una terza persona, con colpi ripetuti sferrati nei riguardi del ragazzo e della sua fidanzata. Entrambi furono costretti così ad andare via, risalendo a bordo della Ford. I quattro, D.A. , E.B. , D.B. e F.P. , di età compresa tra i 20 e i 23 anni, non si diedero però per vinti. Con una mazza da baseball inseguirono l'auto, riuscendo a fracassare uno dei finestrini, lo specchietto retrovisore e la fiancata della stessa vettura. Il giovane automobilista riportò ferite guaribili in cinque giorni di prognosi, mentre la ragazza ebbe la peggio, con ben trenta giorni, come riportato da un referto dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.Dietro quella violenta aggressione futili motivi, forse legati anche a qualche ipotetico precedente tra le parti, oltre che per imporre un controllo territoriale di quella zona. In quel caso, via Trento. Il processo contro i quattro, tutti identificati, partirà il prossimo 24 gennaio, dinanzi al tribunale monocratico di Nocera Inferiore.