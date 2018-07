Sabato 14 Luglio 2018, 21:27 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2018 21:27

Eboli. Sono ricoverati all'ospedale Maria Santissima Addolorata due coniugi di Nusco. La coppia è stata coinvolta in un incidente stradale all'interno di una galleria lungo la fondovalle Sele, nel comune di Caposele.La moglie, Anna B., 74 anni, originaria di Torre del Greco ma residente a Nusco, è in condizioni gravi. La donna è giunta in ospedale in codice rosso ed è ricoverata in rianimazione. Il suo quadro clinico preoccupa i sanitari.E' andata meglio al marito ricoverato all'ospedale di Eboli nel reparto di ortopedia. L'uomo ha riportato fratture non preoccupanti ma che lo costringeranno a restare a letto per almeno un mese.Il terzo ferito coinvolto nell'incidente ha 51 anni ed è fuori pericolo.Le forze dell'ordine hanno sequestrato i due veicoli. A liberare i feriti dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco