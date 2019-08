Mercoledì 21 Agosto 2019, 10:06

Una coppia di fidanzati, lei 21enne e lui 24enne, entrambi bresciani, arrestati per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Davide Acquaviva. I militari della stazione di Buonabitacolo hanno fermato i due all’uscita Padula/Buonabitacolo dell’A2 del Mediterraneo. I fidanzati diretti nel Golfo di Policastro per trascorrere le vacanze avevano nell'auto, all’interno di una borsa da mare, nel vano portaoggetti sul cruscotto, al di sotto del posacenere dell’autovettura – complessivamente circa 80 grammi di stupefacenti di vario tipo (cocaina, marijuana ed hashish) nonché circa 600 euro in contanti.I due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.