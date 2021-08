Coppia gay aggredita a Salerno, l'uomo si pente davanti al giudice

«Non so cosa è successo, sono pentito di quanto ho fatto e chiedo scusa». Queste le dichiarazioni di G.M.D. il 40enne che ieri è mattina è comparso dinanzi al giudice del tribunale di Nocera Inferiore, in stato d'arresto, per aver aggredito con estrema violenza una coppia di donne omosessuali. L'uomo, difeso dal legale, Carmelina Maiorino, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, decidendo però di rilasciare delle spontanee...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati