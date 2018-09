Venerdì 28 Settembre 2018, 20:10

EBOLI - Imbarazzo alle stelle questa mattina alla stazione ferroviaria quando gli operai che si occupano del verde pubblico sono arrivati nel parcheggio di via Mangrella. Attrezzi in pugno, i manovali hanno iniziato a tagliare l'erba. Il rumore meccanico delle lame è stato però interrotto dai gemiti provenienti da una macchina. Erano le 5 di mattina.Mai gli operai del verde pubblico potevano immaginare che qualcuno facesse sesso nel parcheggio. La smentita è arrivata in pochi secondi. Nell'auto c'era una coppietta di amanti che stava consumando un focoso amplesso erotico. Pochi i dettagli trapelati sulla donna. Il maschio in auto era con la divisa addosso: si tratta di un autista di autobus che, approfittando della pausa, in attesa del viaggio successivo, aveva dato appuntamento alla sua damigella albina nel parcheggio della stazione.A rompere gli indugi e a tutelare la privacy dei due amanti ci ha pensato il titolare della cooperativa che ha allontanato gli operai dalla zona hard, invitandoli a tornare nel parcheggio alle 7, orario in cui, presumibilmente, l'erotico incontro con il belvedere sui binari sarebbe stato archiviato.