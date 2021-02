Rischia il processo per aver organizzato una serra adibita alla coltivazione di canapa con finalità di spaccio di stupefacenti un ragazzo di 26 anni di Corbara, incensurato, ora atteso dall’udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Nocera Inferiore. In particolare, il ragazzo avrebbe posseduto ai fini di vendita per successiva cessione una intera coltivazione all’interno di una serra posta in un appezzamento di terreno in zona via Esterna Chiunzi. Nel luogo individuato dalla militari della Guardia di Finanza c’erano cinque piante di canapa, una delle quali alta due metri e venti circa, un’altra alta un metro e un’altra di cinquanta centimetri, ciascuna posizionata e fatta crescere all’interno del suo vaso, «che per quantità, qualità e detenzione ed altre circostanze appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale».

APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Salerno, 45 arresti nella notte: spaccio di droga durante il... LA PANDEMIA Salerno, contagi alti e movida: «Scenesconcertanti valutiamo... L'ISTRUZIONE Salerno, Covid e allerta meteo: richiudonole scuole. I sindaci:...

I militari condussero il blitz il 25 giugno scorso, consumando la fase chiave dell’inchiesta coordinata dal pubblico ministero della procura di Nocera Inferiore, Davide Palmieri: l’accertamento aveva individuato la presenza delle piante dopo un lavoro di monitoraggio del territorio, in un’area a vocazione agricola con presenza di vegetazione e storici siti di produzione di canapa. La fase successiva avrebbe previsto la preparazione e la raccolta di rito delle infiorescenze, così da produrre uno stock di prodotto da destinare alla finale fase di confezionamento delle singole dosi, da immettere sul mercato illecito degli stupefacenti. I fatti sono stati accertati con una perquisizione, il successivo sequestro del materiale e l’avvio del procedimento penale a carico del giovane. Per lui è in via di fissazione l’udienza preliminare davanti al gup con accuse di produzione e coltivazione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Ora ne risponderà davanti al gup.

© RIPRODUZIONE RISERVATA