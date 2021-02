Istituto Corbino di ContursiTerme chiude e fa tornare in didattica a distanza tutti i quasi mille allievi. La positività di un alunno e la conseguente quarantena per i professori che ruotano in più indirizzi di questa scuola mandano in tilt l'organizzazione del 50% di presenza. Uno stop dopo pochi giorni dal rientro stabiluto in tarda serata sia per i cinque indirizzi di studio e sia per gli uffici amministrativi anch'essi chiusi. Non è ancora stabilita la data di rientro. Sarà effettuata nei prossimi giorni una valutazione dalla dirigenza, dal Comune e dall'ASL. Ma per ora si torna nuovamente tutti a casa.

