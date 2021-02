C'è un video di circa 20 secondi in cui lui becca lei con l'altro e che sta circolando ossessivamente nelle ultime 24 ore tra chat whatsapp, YouTube e Instagram e di cui ora dovrà probabilmente occuparsi la procura di Salerno. Parliamo sempre dell'episodio di Cava de Tirreni dove la sera di San Valentino il compagno di lei rientra a casa con padre e fratello della donna beccandola con il presunto amante che poi si è lanciato dal balcone riportando anche ferite che hanno necessitato l'intervento del 118. Quel blitz da parte dell'uomo non era fortuito, ma lui già sospettava dei tradimenti – se così possono essere definiti - della sua compagna. Lui e lei avrebbero anche un figlio in comune, ma il rapporto nella coppia risulterebbe compromesso già da tempo.

Qualche settimana fa l'uomo, che evidentemente voleva per forza dimostrare pubblicamente chi era il reale responsabile della fine della loro storia, aveva già girato un video in cui aveva beccato la moglie in auto con il presunto amante, ma li aveva trovati entrambi vestiti mentre si trovavano sui sedili posteriore dell'auto.



Dopo i fatti di San Valentino, però, quel video è diventato viralissimo anche perché viene svelato il volto della donna, ma anche quello del presunto amante, indicato dallo stesso marito come un poliziotto. Per questi motivi notizia dell'episodio è stata inviata dalla questura di Salerno direttamente al ministero dell'Interno per valutare eventuali interventi sul caso. Non si tratta di una fattispecie di revenge porn, come ad esempio fu il caso di Tiziana Cantone, perché nel video che sta impazzando su internet e social non c'è alcun atteggiamento sessuale.

La procura di Salerno dovrà però comunque chiarire una eventuale fattispecie di reato e comprendere se sussistano elementi per procedere. Sempre che non sia la stessa donna a presentare una denuncia. Nelle descrizioni dei video diffusi sui social la donna viene comunque presentata come infedele e il poliziotto come amante. Di sicuro la reputazione di entrambi ne viene in qualche modo intaccata. Un caso spinoso che comunque sarà destinato a fare giurisprudenza. Si partirà dall'assunto che a girare quel video all'esterno dell'auto è stato di sicuro il compagno di lei. Come mai poi quel video, dopo che la notizia del presunto tradimento è finita sui giornali e sui siti internet, è stato poi caricato su YouTube, sui social network (solo su Instagram sono a decine le stories che pubblicano il video) e su Whatsapp? Perché quel video che risale a prima dei fatti di San Valentino è finito in rete? Chi sono i responsabili? Domande a cui dovrà probabilmente rispondere la procura di Salerno informata dei fatti dalla questura salernitana. Il poliziotto, intanto, ora rischia un intervento disciplinare da parte del ministero dell'Interno, ma il caso resta comunque scivoloso nella sua interpretazione. Per ora il poliziotto è ancora in ospedale a curarsi le ferite del suo lancio dal balcone dalla casa della donna.



