Pagani, corna e tatuaggi sul disegno di Sant'Alfonso: cancellato lo sfregio

Nuovo sfregio al disegno di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori a Pagani. Nei giorni scorsi è stata la volta della panchina decorata con l’effige del santo patrono, nella villa comunale. Una persona ha infatti aggiunto delle corna nere sulla testa dell’immagine del dottore della Chiesa.

Sono stati fatti anche dei disegni sulla faccia del santo, nello stile simile ai tatuaggio che spesso vengono messi in mostra dai trapper o artisti contemporanei molto in voga tra i giovani.

APPROFONDIMENTI LA SOSTENIBILITA' La Fondazione Vassallo presenterà la legge ​“Salva... LA DECISIONE Il Battistero di San Giovanni a Padula come location per i... IL CASO In tenda sul monte Polveracchio ​rischia la vita: salvato 24enne

Uno sfregio che per fortuna del luogo e dei tanti paganesi, è stato cancellato dai componenti della Pro Loco, i quali hanno provveduto a risistemare la panchina, ripulendo e pitturando il volto del patrono. Un gesto apprezzato in primis dal sindaco Raffaele De Prisco: «Grazie mille a nome di tutta la città ai giovani della Pro Loco per aver ripristinato a titolo gratuito la panchina su cui è ritratto il nostro amato Sant'Alfonso nella villa comunale, barbaramente vandalizzata nei giorni scorsi».

L'episodio non è stato l'unico, in passato, in termini di vandalismo. Un anno fa, dei balordi disegnarono graffiti sul muro del convento dei redentoristi annesso alla basilica, dove è conservato il corpo del santo. Ancora, nel tunnel delle giostrine per bambini comparvero degli escrementi. Ora un nuovo sfregio alla zona, al quale hanno rimediato i giovani dell'associazione.