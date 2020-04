A Scafati, in provincia di Salerno, si sono registrati altri 8 casi positivi oggi: di questi 4 sono magrebini che si aggiungono ai 5 che si erano già contagiati nell'ambito dello stesso focolaio. Il sindaco Cristoforo Salvati annuncia, con un post su Fb, di voler chiedere al governatore della Campania Vincenzo De Luca un intervento sulle persone risultate positive al coronavirus che si trovano ai domiciliari. «La proposta che sottoporrò al governatore De Luca - scrive sul social - è di prevedere l'isolamento dei soggetti positivi, allontanandoli dai contesti familiari. Per fare ciò bisogna individuare strutture ricettive o case di accoglienza che possano dare ospitalità a tutti i positivi che non hanno bisogno di ricovero ospedaliero ma che devono necessariamente restare isolati dagli altri fino a quanto non risultano nuovamente negativi». Come anche per i magrebini, gli altri quattro contagiati appartengono a nuclei familiari dove si sono registrati casi positivi al coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA