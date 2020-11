Secondo decesso per Covid a Corbara in meno di 48 ore. È morto pochi minuti fa, all’ospedale di Nocera Inferiore, un noto imprenditore della zona. Aveva circa 60 anni e solo qualche giorno fa, dopo i primi sintomi, aveva scoperto di aver contratto il virus. Le sue condizioni si sono aggravate nel giro di poche ore, nonostante non avesse patologie pregresse. È stato intubato e trasferito in rianimazione ma la situazione è precipitata.

Toccante il video messaggio del sindaco di Corbara Pietro Pentangelo che ha rivolto un appello disperato ai suoi concittadini, chiedendo loro di restare a casa, di spostarsi solo per necessità e di proteggersi dal nemico invisibile, per la sicurezza di tutti.

Ultimo aggiornamento: 19:54

