Un padre e una figlia. Storia di un amore a distanza forzata, ai tempi del Coronavirus. Lui, chirurgo salernitano. Lei, studentessa alla facoltà di Medicina e chirurgia dell'università Victor Babes di Timisoara, in Romania. Una distanza di circa duemila chilometri che rende ancora più esasperante la paura per l'inarrestabile diffusione del virus in tutto il mondo. Renata Sica, 23 anni, è bloccata lì, nel piccolo capoluogo del distretto di Timis, nella Romania occidentale. Non può rientrare in Italia e tornare a Salerno, dalla sua famiglia, perché anche il governo romeno sarebbe pronto ad imporre il divieto di spostamento sul territorio nazionale per contenere i rischi di contagio al Covid-19. A lanciare un appello disperato è suo padre, Michele Sica, da oltre vent'anni dirigente medico presso il reparto di chirurgia generale dell'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno. «Mia figlia - dice - ha il diritto di ritornare a casa, dalla sua famiglia. Non è giusto che resti sola lì, in questa fase di drammatica emergenza, lontana dai suoi cari».



Renata è iscritta al terzo anno della facoltà di Medicina e chirurgia. L'ultima volta che ha abbracciato i suoi genitori e suo fratello maggiore è stato circa tre settimane fa. Era ritornata a Salerno per un breve periodo ma il 22 febbraio era stata costretta a rientrare in Romania per la ripresa dei corsi. «Quando, a febbraio, mia figlia è arrivata a Timisoara - racconta Michele Sica - è stata costretta a rimanere in casa, in isolamento, per 14 giorni perché proveniva dall'Italia. Ora che la situazione è preoccupante ovunque, anche fuori dall'Italia, Renata vuole tornare dalla sua famiglia». Padre e figlia si sentono almeno cinque volte al giorno. Lei ha paura e vuole tornare a Salerno prima che le impediscano di farlo. «Mia figlia è spaventata. Non so più come tranquillizzarla - aggiunge il dottor Sica - Le ho consigliato di rivolgersi al Consolato e all'ambasciata italiana in Romania. Sapete cosa le hanno detto? Che deve comprare un biglietto aereo per prendere un volo Alitalia all'aeroporto di Bucarest, che dista quasi seicento chilometri da Timisoara. Il problema è che mia figlia non potrà spostarsi da quella città perché da stasera (ieri per chi legge, ndr) il governo romeno, che ha già bloccato i voli dall'Italia, imporrà il divieto di spostamento. Cosa deve fare per tornare a casa?». Il chirurgo salernitano invoca un intervento del Governo. «Mi faccio portavoce di tutti i genitori che, come me, stanno vivendo l'incubo di sapere i propri figli bloccati all'estero, in questo momento di terribile emergenza. Spero che il Governo ci aiuti a riportarli a casa, così come è stato fatto per il giovane italiano rimpatriato qualche settimana fa dalla Cina con un aereo militare».

