Vincenzo Valisena è un talentuoso sarto di Polla che da anni è ricercato per i suoi capi un po' ovunque. Ma da oggi ha bloccato la sua produzione per cucire artigianalmente le mascherine. In queste ore gli verrà recapitato il materiale adatto e cucirà le mascherine - su idea anche del gruppo Polla nel cuore guidato da Fortunato d'Arista - che poi regalerà alla locale Protezione Civile. Le tute arancioni dirette da Angelo Caso le distribuiranno tra i cittadini. L’artigiano pollese ha scelto così di dare un valido contributo per contrastare il contagio da coronavirus. Ultimo aggiornamento: 14:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA