Coronavirus, per una ragazza di Salerno il primo dottorato a distanza con l'Orientale

Venerdì 20 marzo alle 10,30 prima seduta a distanza per i dottorandi dell’Università L’Orientale. Da una parte, online, dalla sua abitazione a Salerno, la giovane Giuliana Regnoli, dall’altra la Commissione che si collegherà da diverse sedi italiane e dalla Germania. La dottoranda conseguirà il titolo di dottore di ricerca in «Studi letterari, linguistici e comparati» in cotutela con la prestigiosa Università di Heidelberg, discutendo una tesi sulla comunicazione interculturale in lingua inglese.



Intanto all'Orientale sono partiti gli esami on line e già oltre duecento studenti hanno avuto la possibilità di sostenere gli esami; sono state avviati anche molti corsi impartiti in modalità a distanza. «La nostra priorità è non rallentare la carriera accademica delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Stiamo lavorando per consentire a tutti i laureandi di completare il loro percorso di studi nei tempi programmati» dice Elda Morlicchio, Rettrice dell’Orientale.

