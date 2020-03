Il figlio medico accompagna il padre all'ospedale di Battipaglia, dove lavora, per effettuare un'ecografia e si scopore che, il padre, anziano di Agropoli, è affetto dal coronavirus. L'anziano, 67enne di Salerno, è giunto all'ospedale in ospedale per effeture una serie di controlli ma poi viene effettuato il protocollo per appurare se l'anziano è affetto dal coronovirus e poi giunge il responso positivo. Il figlio dell'anziano inconsapevolmente ha continuato a lavorare sino a qiuando è giunto il responso che ha confermato che il padre è affetto da coronovairus. Nelle ultime ore anche il medico è stato sottoposto al tampone per appurare se è affetto da coronavirus come il padre. Nel frattempo all'ospedale di Battipaglia è scatttaa la procedera prevista per i casi di coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA