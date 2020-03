Don Paolo Longo parroco della chiesa di san Pietro e san Benedetto di Polla come altri preti in questo periodo di Coronavirus sta celebrando le Sante Messe in diretta sul web. Ma non tutti hanno dimestichezza con la tecnologia e il prete pollese non si è accorto che durante la diretta ha attivato gli effetti divertenti che spopolano tra i giovanissimi. Per circa 50 minuti in diretta gli effetti hanno accompagnato la celebrazione e don Paolo, a sua insaputa, ha dato anche un po' di leggerezza alla sua popolazione e ai suoi fedeli.



Ultimo aggiornamento: 17:48

