Coronavirus in Campania, task force nella zona rossa del Vallo di Diano: «Rispettare la quarantena»

Coronavirus: questa mattina una task force dell'Unità di Crisi, composta tra gli altri dal consigliere per la Salute Enrico Coscioni e dal direttore generale dell'Asl Salerno Mario Iervolino, ha effettuato un sopralluogo nell'area rossa del Vallo di Diano dove in cinque Comuni è stata disposta la quarantena nei giorni scorsi.

La task force è stata all'ospedale di Polla che nel comprensorio sta attuando i percorsi per la cura e messa in sicurezza dei pazienti sospetti Covid.

LEGGI ANCHE Coronavirus a Salerno, spostati tutti gli anziani positivi della casa di cura

Nell'area si è registrato un picco di pazienti positivi e sono stati raccolti elementi e rafforzate misure importanti per l'ulteriore e decisivo contenimento del contagio. Pronta l'area Covid nella quale vi sono già due posti letto di terapia intensiva, che possono essere raddoppiati e 8 posti letto di degenza già disponibili e attrezzati. Si è rilevata inoltre la necessità di garantire la presenza di un infettivologo che già da lunedì in collaborazione con l'Azienda Ruggi, sarà a dispoizione h24.

LEGGI ANCHE Coronavirus nel Vallo di Diano, Sos del vicesindaco (positivo) a De Luca

Si rinnovano alla popolazione gli obblighi dell'ordinanza di quarantena, a cominciare dalla mobilità tra comuni vicini oltre al distanziamento sociale.​



© RIPRODUZIONE RISERVATA