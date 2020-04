Coronavirus in Campania, la madre del turista francese morto nel Cilento: «Sono al vostro fianco»

Un messaggio di vicinanza all'Italia e in particolare «a tutti voi che ci avete aiutato e sostenuto». A inviarlo è Delphine Godard, madre di Simon Gautier, il 27enne escursionista francese morto l'estate dello scorso anno a Scario, frazione del comune di San Giovanni a Piro (Salerno), nel cuore del Cilento.

«Non c'è giorno, non c'è ora in cui non penso a lui - dice in un videomessaggio la madre di Simon - ma anche a voi tutti che ci avete aiutato e sostenuto tanto in questa terribile prova: vigili del fuoco, soccorritori, pastori, alpini, tutti i volontari e tutti quelli che all'hotel ci hanno accolti e supportati. Oggi più che mai penso a voi. So che la situazione in Italia è molto grave. Bisogna assolutamente che restiate a casa, il tempo che la pandemia regredisca. Con tutto il nostro cuore noi, la famiglia e gli amici di Simon, siamo al vostro fianco», conclude.



