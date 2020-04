Sono stati sorpresi dalla Capitaneria di Agropoli ( Salerno) due sub che questa mattina rientravano da mare. Il controllo è scattato a Lungomare San Marco nel corso della task force allestita per il lungo weekend pasquale. Il personale guidato dal tenente di vascello Giulio Cimmino ha provveduto a identificare e sanzionare i due sub per la violazione delle norme anti-Covid. Nella città del Cilento altre sei persone sono state denunciate dagli agenti della Polizia Locale che tra ieri e oggi hanno effettuato 700 controlli. Verifiche che hanno interessato anche le zone nelle quali insistevano maggiormente le seconde case. La Capitaneria di Porto, invece, su tutto il territorio salernitano ha provveduto a controllare oltre 50 persone, quattro le sanzioni amministrative. Nessuna irregolarità è stata riscontrata in mare, nonostante le 16 ore di moto e le 180 miglia di navigazione effettuate dalla Guardia Costiera per monitorare il tratto di costa che va da Positano a Sapri. Giornata tranquilla anche a Salerno dove i cittadini hanno rispettato le norme anti-covid: solo quattro le contravvenzioni emesse dai carabinieri. Ha funzionato, dunque, la task force coordinata dalla Prefettura di Salerno e che ha visto in campo un migliaio di uomini. I comuni hanno monitorato i territori in ogni modo, predisponendo un monitoraggio di spiagge e sentieri montani con i droni. Singolare l'azione di controllo predisposta dall'Amministrazione comunale di Pellezzano dove i volontari della protezione civile Santa Maria delle Grazie hanno sorvolato il territorio con un elicottero.

