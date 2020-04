NOCERA INFERIORE. Proprietario, commessa e cliente all'interno di un negozio di parrucchieri. Multe e quarantena obbligatoria. Accade a Nocera Inferiore, durante una serie di servizi mirati e disposti dal Questore di Salerno, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle restrizioni imposte alla cittadinanza con i decreti per prevenire il contagio da Covid-19. Ad operare gli uomini del commissariato agli ordini del vicequestore Luigi Amato, che hanno effettuato un controllo amministrativo presso un negozio di parrucchiere per signore ubicato in pieno centro cittadino. Gli agenti, una volta all'interno, hanno sorpreso il titolare della licenza, una commessa ed una cliente. Quest'ultima, insieme agli altri, ha provato a giustificarsi spiegando alla polizia che si trattava di una semplice compravendita di materiale cosmetico. Una scusa che non ha retto, perchè gli inquirenti hanno multato le tre persone, perchè trovate fuori dalla propria abitazione senza alcun motivo di necessità. Inoltre, al titolare edll'attività commerciale, è stata elevata una sanzione accessoria provvisoria che prevede la chiusura del negozio per cinque giorni. Alle persone raggiunte dalla multa, è stato notificato l’invito a far rientro presso il proprio domicilio per rimanervi in quarantena fiduciaria per i prossini 14 giorni, come indicato nell’ordinanza della Regione Campania.

