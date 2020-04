Coronavirus, prima vittima a Pontecagnano Faiano

Prima vittima del coronavirus a Pontecagnano Faiano. A perdere la vita una donna di 67 anni residente nel centro cittadino ricoverata da giorni presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per le complicanze sopraggiunte a seguito del contagio da COVID-19. La 67enne presentava un quadro compromesso da patologie pregresse.

«Sono ore difficili. Mai avrei immaginato di dovere assolvere al compito di comunicare alla mia città la perdita di una sua componente - afferma il sindaco Lanzara - alla cui famiglia sono peraltro legato da un affetto fraterno. Non posso che stringermi in un abbraccio simbolico ai suoi cari e sollecitare la cittadinanza tutta a testimoniare il massimo rispetto per questa tragedia, anche assumendosi l’impegno di rispettare rigorosamente le regole imposte così che queste disgrazie non si ripetano più».

