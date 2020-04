Non ce l'ha fatta Gianfranco Campolo, il professionista 48enne risultato per primo positivo al Coronavirus un mese fa. Dopo i primi accertamenti all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore era stato ricoverato al Ruggi d'Aragona in terapia intensiva. Solo un anno fa aveva perso la moglie. Sono attualmente diciotto i cittadini di Angri positivi al Covid-19, guarito un 56enne.

Ultimo aggiornamento: 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA