Continua la crescita dei contagi nel salernitano. Dopo il pienone di mercoledì, con 15 positivi in 24 ore, si registrano altri 15 casi per il secondo giorno di fila. Di questi, si contano due ad Angri (una coppia, che al momento non ha collegamenti con casi precedenti), uno a Nocera Inferiore (un'altra componente della famiglia comunicata mercoledì, che a sua volta rientra tra i contatti familiari di un caso emerso nei giorni scorsi), tre collegati al caso di Bracigliano dell'altro giorno; uno a Montecorvino Pugliano (rientrato dalla Sardegna), uno a Salerno (rientrato da Malta); quattro a Baronissi (uno rientrato dalla Sardegna, tre da Malta), uno a Vallo della Lucania, uno a Battipaglia e uno a Eboli. Era dal 20 e 21 aprile che non si contava una sequenza di nuovi positivi così alta. Dall'inizio del mese d'agosto sono 65 i casi registrati. E l'avanzata del virus non accenna a fermarsi. Negli ultimi due giorni sono 30 i nuovi casi in provincia. I 15 casi di ieri, infatti, fanno seguito ai 15 del giorno prima, di cui una positiva rientrante dall'Albania a Castel San Giorgio, come rettificato ieri dall'Asl, una donna di origine araba a Capaccio, una ucraina a Pisciotta, un caso rilevato ad Ogliastro Cilento, tre a Mercato San Severino e sei a Nocera Inferiore, di cui due legati a rientri dalla Grecia. La cittadina dell'Agro conta, dall'inizio del mese, il maggior numero di nuovi casi (8), seguita da Salerno con 7, Mercato San Severino ed Eboli con 5. Dei 65 positivi emersi dall'inizio del mese, quasi un terzo è legato a rientri da vacanze all'estero (20). Malta, in via diretta e indiretta, è la zona che fa contare al momento, il maggior numero di infettati. Al caso di ieri, si aggiungono 3 ragazze salernitane, altre due di Scafati, riconducibili al ragazzo che nei giorni scorsi era stato in contatto con una persona proveniente dall'isola, quello di una ragazza di Campagna e di un giovane di Roccapiemonte, per un totale di 8 contagi.

Il ragazzo era appena tornato in città, è rimasto presso la sua abitazione in regime di quarantena fiduciaria e dopo essere stato sottoposto a tampone è risultato positivo. Insieme a loro in questi giorni, si sono registrati poi, i casi di 4 persone di rientro dalla Spagna, tra cui un ragazzo di Campagna e un giovane di Battipaglia. Quest'ultimo è asintomatico ed è già in isolamento fiduciario. Abbiamo poi, un giovane di Ravello, rientrato recentemente dalla Croazia, tre dalla Grecia, uno dall'Albania, uno dall'Ucraina, uno dalla Romania, uno dalla Germania. A questi si aggiungono i loro contatti in Italia che sono risultati ammalati. Per avere una sequenza di contagi così alta in provincia di Salerno bisogna riavvolgere il nastro al 20 e 21 aprile scorsi, quando si contarono rispettivamente, 15 e 11 casi. Quella sequenza rappresentò anche l'ultimo colpo di coda del virus e l'avvio della fase 2, con un lungo periodo di indice di contagio intorno allo zero. I casi degli ultimi giorni rappresentano una brusca impennata anche relativamente all'ultimo report dell'Asl, che appena tre giorni fa contava 87 positivi in provincia. L'11 agosto scorso erano 71, sedici in meno rispetto a sette giorni dopo. Se a questi però, si aggiungono i nove guariti, che sono passati da 664 a 673, portano il numero dei nuovi casi a 25 nel corso della settimana in esame. L'11 agosto, infatti, la conta totale dall'inizio dell'epidemia era di 805 contagi, contro gli 830 del 18 agosto. Erano 17, come il 4 agosto scorso invece, i pazienti ricoverati nei reparti dedicati, dopo la leggera flessione della settimana precedente (14). Di questi, per fortuna, nessuno era in terapia intensiva. Per avere un numero così alto di contagiati ospedalizzati bisogna tornare indietro alla fine di maggio.



