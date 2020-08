«La situazione è assolutamente sotto controllo». Enzo Napoli ostenta sicurezza tanto per il presente, rispetto al conto dei contagi in città, quanto per il futuro, a iniziare dalla riapertura delle scuole. Malgrado il nuovo coronavirus abbia colpito un uomo della sua giunta, il sindaco di Salerno non appare turbato. Del resto, «l'assessore Loffredo, appena arrivato a Salerno, si è chiuso in casa in quarantena». E lancia strali contro l'aspirante governatore di centro destra Stefano Caldoro, reo di aver attaccato il membro dell'esecutivo: «Più che un caso politico sembrerebbe un caso psichiatrico». Il primo cittadino non risparmia neppure Matteo Salvini, oggi in visita al Covid center: «Sconcertante racimolare qualche voto sulle disgrazie altrui».

Napoli fa il punto della situazione: «Dal 30 giugno siamo a 60 contagi, il 50% guariti. Dopo Ferragosto ci sono stati altri 23 contagi, di cui 4 provenienti da altre località. È un dato per certi versi tranquillizzante perché tutto sommato la situazione è assolutamente sotto controllo». Lo stesso vale per la questione Loffredo: «Tornato dalla Sardegna con mezzi autonomi, si è sottoposto al tampone che è risultato positivo. Immediatamente è stata recuperata la serie dei contatti che ha avuto nel periodo di latenza del virus e sono stati sottoposti a tampone i diretti contatti». E sottolinea: «Non appena arrivato a Salerno si è chiuso in casa in quarantena responsabilmente. Non ha avuto contatti con l'esterno».

Quindi, l'attacco a Caldoro: «È uscita una fake news che lo vedeva a Palinuro, cosa che Dario mi ha categoricamente smentito - rimarca - Non è possibile aggredire una persona che si è presa un contagio come se fosse l'ultimo delinquente. Credo che siano dei momenti di inciviltà dei quali francamente vergognarsi». E aggiunge: «Sono sconcertato. Un contagio di un cittadino diviene oggetto di campagna elettorale con post scomposti sui social network. Sembrerebbe, più che un caso politico, un caso psichiatrico perché non capsico quali sono le argomentazioni che vengono apportate a questo delirio». Nel mirino di Napoli, anche il leader della Lega, ieri e oggi in città: «Negli ospedali non si va in giro a fare visite propagandistiche, ma si chiede un appuntamento al direttore generale dell'azienda». E attacca: «Mi sembrerebbe sconcertante che nelle corsie dell'ospedale o nei piazzali ci fossero turisti in giro per farsi propaganda e racimolare qualche voto sulle disgrazie altrui». E auspica che il tour di Salvini sia «l'occasione per farsi spiegare perché in Campania ritiene di poter avere voce dopo quanto ci ha vomitato addosso dice - Invece di sindacare le giuste determinazioni assunte dalla Regione Campania per la prevenzione del Covid, magari ci darà qualche dritta sui 49 milioni». Il sindaco, nell'escludere «che ci siano le condizioni per la chiusura della Campania», plaude a Vincenzo De Luca, «bravissimo» nel disporre controlli per chi viene «da situazioni a rischio». E ribadisce che «i tamponi vanno fatti con diligenza e attenzione, seguendo un protocollo scientifico. Fare tamponi in modo indifferenziato probabilmente è inutile, se non dispersivo».



Ancora una volta Napoli richiama l'attenzione sui criteri da seguire, «il distanziamento di sicurezza, il lavaggio delle mani, la necessità di non fare assembramenti. Questo dice - si ascrive alla coscienza dei singoli, alla capacità individuale di essere responsabili di sé e degli altri. Se non scatta questo meccanismo civico elementare non ci sarà nessuna possibilità di un controllo così radicale da poter seguire tutti gli accadimenti». Infine, un focus sulla situazione delle scuole: «L'assessore Avossa sta facendo l'impossibile per dare seguito ai criteri di sicurezza che devono presiedere alla riapertura in totale tranquillità». Il Comune sta anche cercando «situazioni alternative per l'accoglimento degli studenti». E spiega che sia la Curia che la Camera di Commercio «hanno messo a disposizione dei locali». Non solo «i locali vanno risistemati e alcuni stanno in corso di risistemazione», ma c'è pure «un problema di logistica che va contemperata all'interno delle scelte e delle offerte che ci vengono proposte».