«L'assessore al Commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo, è risultato positivo al virus Covid-19». È da poco passato mezzogiorno di ieri quando, da Palazzo di città, una nota ufficiale mette fine al rincorrersi di voci circa il contagio di un membro dell'esecutivo. Loffredo, di rientro dalla Sardegna, si sarebbe sottoposto «con mezzi propri» al tampone che ne avrebbe accertato il contagio. E se il diretto interessato, ora in isolamento, rassicura con un «sto bene e sono sereno» affidato alla sua pagina Facebook, il candidato presidente del centro destra alla Regione Campania, Caldoro, approfitta per attaccare il governatore uscente: «Con De Luca la situazione è fuori controllo».

Quando i mini focolai delle scorse settimane sembravano archiviati, Salerno torna a fare i conti con il nuovo coronavirus a causa dei rientri dalle vacanze. Sotto osservazione c'è proprio la Sardegna. È da lì, dalla Costa Smeralda, che l'assessore Loffredo sarebbe rientrato tra venerdì e sabato scorso «da un periodo di ferie si legge nella nota diramata dal Comune - durato due settimane». Un tempo, quello indicato, che sembra voler sgomberare il campo da illazioni e allarmismi: seppure qualcuno fosse entrato in contatto con l'assessore prima della partenza, sarebbero comunque trascorse le «due settimane» previste per la quarantena. Di fatto, nell'ultima seduta della giunta, il 19 agosto, Loffredo era assente. Dal Comune di Salerno arriva anche una rassicurazione sullo stato di salute dell'assessore: «Le condizioni di salute di Loffredo sono buone, non ha febbre, tosse e raffreddore. Nel rispetto dei protocolli si è da subito posto in isolamento, evitando di entrare in contatto con altri». Mentre l'Asl sta procedendo al tracciamento delle persone venute in contatto con l'assessore sottoponendole a tampone, Loffredo rassicura: «Sto bene e sono sereno, non ho febbre, tosse e raffreddore. Ovviamente mi sono da subito posto in isolamento e vi rimarrò per i prossimi giorni, mettendo in campo tutte le risorse per proseguire il mio lavoro». Nessun ulteriore commento: Loffredo preferisce far parlare il suo post e, probabilmente, lasciare che sia il primo cittadino ad affrontare la situazione. Tant'è che stamani, alle 11, sarà il sindaco Napoli a incontrare i giornalisti «per fare il punto della situazione in relazione all'emergenza Covid in città», annunciano nel pomeriggio dal Comune. Dal canto suo, Loffredo lancia un appello: «Da uomo pubblico e da persona colpita da un virus così subdolo vi invito ancora una volta a rispettare rigorosamente e con senso di responsabilità tutte le misure adottate per la prevenzione e il controllo della diffusione del coronavirus».



Nel pomeriggio di ieri, la vicenda diventa terreno di scontro politico. Ad alzare il tiro è: «De Luca dice che la Regione Campania è stata la prima a fare i controlli agli arrivi dalla Sardegna (cosa non vera) ma nemmeno il suo assessore di Salerno è stato controllato. È poi andato a Palinuro dove ha messo a rischio la sicurezza dei cittadini». Un attacco definito da Loffredo «una bugia gravissima. Al mio rientro dalla Sardegna spiega l'assessore - nonostante l'assenza di sintomi e per senso di responsabilità, mi sono nelle ore successive sottoposto al controllo e posto in isolamento. Sono rimasto nella mia abitazione. Mai stato a Palinuro o altrove. Non sono un untore incalza - Il candidato leghista ha inscenato una falsa e squallida speculazione. Si vergogni!». E annuncia: «Mi riservo di adire le vie legali». A Loffredo arriva la solidarietà dell'amministrazione sia perché «si è comportato con grande senso di responsabilità» sia in quanto «vittima di una volgare strumentalizzazione». Per il Comune, «è squallido che la competizione elettorale debba scadere in questo modo con fake news e insulti inaccettabili».