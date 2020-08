In un'azienda agricola di Eboli sono stati trovati 24 casi di positività al coronavirus. La Asl di Salerno ha chiesto al sindaco di Eboli, Massimo Cariello, di predisporre tutte le misure per la salvaguardia della popolazione. Il personale della Asl è intervenuto presso l'azienda agricola per uno screening del restante personale attraverso l'effettuazione del tampone.



