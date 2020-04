Un bar sul lungomare Marconi di Salerno è stato chiuso in quanto al suo interno è stato verificato che veniva servito il caffè al banco ad alcuni avventori. A fare la scoperta, due giorni fa, sono stati i Carabinieri della sezione radiomobile di Salerno. Nei confronti dell'esercizio commerciale è stata applicata la sanzione della chiusura per cinque giorni, in attesa della determinazione della prefettura, oltre alla multa nei confronti del titolare.

Proseguono i controlli serrati dei carabinieri di Salerno sull'intero territorio per verificare l'osservanza delle misure anti contagio da coronavirus.



