Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha effettuato nel pomeriggio di ieri un tampone in seguito alla positività di un suo stretto collaboratore. Il test del tampone del primo cittadino è risultato negativo. In ogni caso, nel frattempo, il sindaco Napoli si era messo in quarantena fiduciaria. Intanto, nella giornata di oggi sono stati altresì sottoposti a test gli altri componenti dello staff del primo cittadino venuti a contatto con il dipendente comunale. Nel frattempo l'operatività della segreteria del sindaco è in ogni caso garantita.

