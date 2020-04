Domanda per i buoni spesa, l'erogazione solo dopo i controlli della Guardia di Finanza. Un modo per non disperdere risorse e per aiutare, davvero, chi ne ha bisogno. Lo ha deciso il sindaco di San Marzano sul Sarno, Cosimo Annunziata, a seguito della decisione di utilizzare un residuo di risorse comunali, con la pubblicazione di un bando per i buoni spesa da destinare a chi oggi, vista l'emergenza da Covid-19, è in difficoltà.

«Invieremo l’elenco dei beneficiari alla Guardia di Finanza», ha detto attraverso il suo profilo social. Il budget è di 15mila euro residui dei 106 mila ricevuti dallo Stato. Il bando prevede di tutelare le famiglie escluse e quanti sono nella necessità di richiedere i buoni spesa. Il sindaco entra poi nel dettaglio, dopo aver acquisito l'elenco dei benficiari: «I cittadini che hanno fatto richiesta dei buoni spesa hanno autocertificato di ritrovarsi in stato di bisogno, invierò l’elenco alla Guardia di Finanza perché eserciti i controlli dovuti qualora vi siano stati cittadini che ne hanno usufruito senza averne diritto. Vanno tutelate le famiglie in difficoltà e garantita la giusta assistenza, ribadendo tuttavia che queste misure una tantum non consentono di reggere a lungo. Il progetto Spesa Sospesa e Banco Alimentare stanno tamponando ma il Governo e la Regione devono aiutare i Comuni, garantendo risorse certe e cospicue per affrontare le tante difficoltà economche e sociali”.

