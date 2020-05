Da 55 giorni vive in ospedale. Senza vedere suo figlio di tre anni e mezzo, né sua madre, affetta da una forma di broncopolmonite. Giovanni Caputo, 36 anni, salernitano, è l’unico della ditta di pulizie dove lavora che, fin dall’inizio dell’emergenza, abbia accettato di prestare servizio nei percorsi Covid attivati dall’ospedale Ruggi. Bardato con tuta, guanti, visiera e mascherina, ogni sera alle 20 si carica in spalla una bombola che spruzza ipoclorito di sodio per disinfettare ogni centimetro attraversato dai pazienti colpiti dalla malattia e i loro stessi letti. «Faccio parte di una categoria invisibile - racconta - ma sono in prima linea come medici e infermieri a cui va tutta la mia stima perché ho visto la dedizione e la professionalità che ogni giorno dimostrano per salvare vite umane».



Caputo non nasconde la paura: «Il primo giorno è stato uno choc - ammette - Non mi ero mai trovato in una situazione del genere e ho avuto una sensazione di terrore che non mi ha fatto dormire». Anche per questo ha scelto di posizionare una brandina in un deposito dell'ospedale e di isolarsi dai suoi familiari per non esporli al rischio: «Mia zia mi porta da mangiare - spiega - Disinfetto tutta la spesa e vado avanti. Mi pesa non vedere gli affetti, ma ritengo che sia stata la soluzione migliore».