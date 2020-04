Da giorni soffre di gonfiore ad una gamba e di dolori atroci ma non avendo il Covid-19, l’ospedale lo rimanda a casa: muore dopo poche ore. Questo il triste riassunto della tragica fine di Antonio Coppola, imprenditore pubblicitario di 51 anni originario di San Marzano sul Sarno ma residente da diversi anni a Salerno, nei pressi di Sant’Eustachio. L’imprenditore lascia la moglie Raffaela Embrione, tre figli molto giovani e la madre Lucia Pagano, storica e pasionaria sindacalista dell’Agro nocerino sarnese. La sindacalista di San Marzano sul Sarno è stata vicina al suo unico figlio in questi tragici giorni anche a causa della quarantena, periodo che la battagliera Lucia aveva deciso di trascorrere a Salerno con la famiglia.



L'uomo sarebbe morto, nella notte tra venerdì e sabato santo, a causa di un aneurisma all'aorta addominale che però non sarebbe stato diagnosticato dagli operatori sanitari che lo avevano visitato venerdì mattina. Coppola, infatti, da diversi giorni lamentava un anomalo rigonfiamento ad un piede e dolori lancinanti. Un gonfiore che gli aveva comportato anche uno stato febbricitante che in un primo momento aveva fatto pensare all'ennesimo contagio da Coronavirus. Proprio a causa della febbre, l'uomo nella mattinata di venerdì si era recato presso l'ospedale Ruggi per sottoporsi a tampone e verificare il proprio stato di salute. Una visita ospedaliera conclusasi poco dopo le 14 dello stesso giorno, con l'esito negativo del tampone che aveva spinto Coppola a fare ritorno a casa.