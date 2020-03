Consegna delle mascherine porta a porta, gli operatori raggiungono il quartiere Alfano e cominciano a distribuire i dispositivi all'interno delle cassette postali. Ma una signora affacciata al balcone li scambia per ladri e allerta le forze dell'ordine. Inutili i tentativi degli operatori di spiegare, che le mascherine arrivano da palazzo di città con tanto di scritta. È accaduto questo pomeriggio ad Angri. Protagonisti del singolare episodio due volontari di un'agenzia pubblicitaria, che per conto del Comune sta distribuendo le mascherine anticontagio in città. © RIPRODUZIONE RISERVATA