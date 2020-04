LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi casi di contagio da Coronavirus , sulle chat whatsappdei presunti positivi. Subito scatta la caccia all'untore ad, ma i diretti interessati smentiscono la notizia attraverso il sindacoche lancia un appello. "Rivolgo un fraterno appello a chi genera questo tipo di notizie false e a chi gli dà una mano a diffonderle. Amici miei, immaginate come vi potreste sentire voi se vi fosse capitata la stessa cosa. Ci vuole massimo rispetto per chi in questo momento è davvero contagiato dal virus e per chi lavora, a diretto contatto con il virus".Intanto secondo gli ultimi dati divulgati dal primo cittadino, con una diretta social a mezzanotte, sono sette i nuovi casi positivi per un totale di 17 cittadini contagiati dall'inizio dell'emergenza. E dieci i focolai.